«Кадис» расторг контракт с 38-летним Негредо

«Кадис» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом Альваро Негредо. 38-летний испанец стал свободным агентом.

«Хотим поблагодарить нападающего за его работу на протяжении последних четырех сезонов, благодаря которой он стал шестым лучшим бомбардиром в истории клуба в ла лиге», — написал клуб на официальном сайте.

Негредо с 2020 года выступал за «Кадис». Он сыграл 105 матчей и забил 20 голов.

Ранее испанский форвард играл также за «Аль-Наср», «Бешикташ», «Валенсию», «Мидлсбро», «Манчестер Сити» и «Реал».