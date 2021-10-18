Куман о победе над «Валенсией»: «Если пропускаешь так быстро, то проблема в психологии»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:1).

«Нужно отметить настрой команды, несмотря на то, как начался матч. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслуженно победили. Если пропускаешь так быстро, то проблема в психологии. Мы сравняли счет и хорошо действовали с мячом. Я не видел повтор пенальти, не могу комментировать этот момент», — приводит слова Кумана Marca.

После этого матча «Барселона» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Валенсия» с 12 очками — на девятой строчке.