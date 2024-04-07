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Тренер «Мальорки» Агирре: «Я сказал игрокам держать голову высоко. Мы провели достойный матч против «Атлетика»

Алина Савинова
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Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре рассказал о своих эмоциях после поражения команды от «Атлетика» в финале Кубка Испании.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «львы» — 4:2.

«Мы разочарованы, это ужасное чувство. Это был прекрасный Кубок Испании, который закончился плохо для нас. Наше выступление было похоже на подбрасывание монеты — в полуфинале нам повезло, а сегодня — нет. Мы не можем винить себя ни в чем. Я сказал игрокам держать голову высоко. Мы семья. Мы отдали все и провели достойный матч», — приводит Mundo Deportivo слова тренера.

В турнирной таблице ла лиги «Мальорка» занимает 15-е место в 31 очком. 13 апреля команда Агирре сыграет против «Реала».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/mallorca/20240407/1002222979/final-sido-cruel-moneda-aire.html
Хавьер Агирре
Футбол
ФК Мальорка
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«Атлетик» по пенальти обыграл «Мальорку» и стал обладателем Кубка Испании
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
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 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
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 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
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 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
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 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
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 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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