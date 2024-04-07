«Атлетик» по пенальти обыграл «Мальорку» и стал обладателем Кубка Испании

«Атлетик» в финале Кубка Испании в серии пенальти обыграл «Мальорку».

Основное время закончилось со счетом 1:1 — на гол Даниэля Родригеса баски ответили точным ударом Охиана Санчета. В дополнительное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказался «Атлетик» — 4:2.

«Атлетик» в 25-й раз выиграл Кубок Испании: последний раз баски брали трофей 40 лет назад. В 2020 и 2021 годах команда доходила до финала, но уступила «Реал Сосьедад» и «Барселоне» соответственно.