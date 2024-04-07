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«Атлетик» по пенальти обыграл «Мальорку» и стал обладателем Кубка Испании

Сергей Разин
корреспондент
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6 апреля. «Атлетик» обыграл «Мальорку» в финале Кубка Испании.
Фото ФК «Атлетик»

«Атлетик» в финале Кубка Испании в серии пенальти обыграл «Мальорку».

Основное время закончилось со счетом 1:1 — на гол Даниэля Родригеса баски ответили точным ударом Охиана Санчета. В дополнительное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказался «Атлетик» — 4:2.

«Атлетик» в 25-й раз выиграл Кубок Испании: последний раз баски брали трофей 40 лет назад. В 2020 и 2021 годах команда доходила до финала, но уступила «Реал Сосьедад» и «Барселоне» соответственно.

Испания. Кубок. Финал
06 апр, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Атлетик
1:1
Мальорка

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
1
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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