Хави: «Барселона» — это моя религия, это вся моя жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своей любви к каталонскому клубу.

«Для меня «Барса» — это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», ложусь спать и также думаю о «Барсе». Я не очень верующий, но думаю, что моя религия — «Барса», — заявил Хави.

В январе Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона. Он возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

В текущем сезоне «Барса» набрала 67 очков за 30 матчей и располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги.