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Тренер «Барселоны» Куман высказался о чемпионской гонке

09:14
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победного матча над «Хетафе» (5:2) высказался о возможном чемпионстве команды.

«Не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех впереди сложные игры, думаю, интрига сохранится до последнего тура», — цитирует Кумана AS.

После 32 туров ла лиги «Барселона» набрала 68 баллов и расположилась на 3-м месте в турнирной таблице. Лидером гонки является «Атлетико» (73), мадридский «Реал» (70) идет на второй позиции.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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