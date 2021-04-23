Тренер «Барселоны» Куман высказался о чемпионской гонке

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победного матча над «Хетафе» (5:2) высказался о возможном чемпионстве команды.

«Не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех впереди сложные игры, думаю, интрига сохранится до последнего тура», — цитирует Кумана AS.

После 32 туров ла лиги «Барселона» набрала 68 баллов и расположилась на 3-м месте в турнирной таблице. Лидером гонки является «Атлетико» (73), мадридский «Реал» (70) идет на второй позиции.