Игроки «Хетафе» в футболках против Суперлиги устроили почетный коридор «Барселоне»

Игроки «Хетафе» перед матчем 31-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» устроили каталонцам почетный коридор. Они чевствовали соперника, как победителя Кубка Испании.

Примечательно, что при этом игроки «Хетафе» были одеты в футболки с лозунгом против создания европейской Суперлиги. При этом в день матча «Барселона» на официальном сайте заявила, что остается верна проекту нового турнира, несмотря на то, что многие клубы покинули его.

The strangest guard of honour. Getafe players applaud the newly crowned Copa del Rey winners out, while at the same time wearing t-shirts criticising the Barcelona directors' decision to launch the Super League. pic.twitter.com/NvQctK4q8n — Euan McTear (@emctear) April 22, 2021

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».