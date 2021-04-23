Игроки «Хетафе» в футболках против Суперлиги устроили почетный коридор «Барселоне»
Игроки «Хетафе» перед матчем 31-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» устроили каталонцам почетный коридор. Они чевствовали соперника, как победителя Кубка Испании.
Примечательно, что при этом игроки «Хетафе» были одеты в футболки с лозунгом против создания европейской Суперлиги. При этом в день матча «Барселона» на официальном сайте заявила, что остается верна проекту нового турнира, несмотря на то, что многие клубы покинули его.
19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.
21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
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