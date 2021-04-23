Хедира может продолжить карьеру в «Бетисе»
10:36
Полузащитник «Герты» Сами Хедира может перейти в «Бетис», сообщает TodoFichajes.
По информации источника, испанский клуб уже контактировал с агентом 34-летнего немца по поводу возможного перехода.
Хедира перешел в «Герту» из «Ювентуса» в феврале 2021 года. Футболист провел 6 матчей за берлинский клуб, на его счету 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
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