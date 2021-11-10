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Травма Фати оказалась менее серьезной, футболист может вернуться на поле через 3 недели

11:49
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Травма нападающего «Барселоны» Ансу Фати оказалась менее серьезной, чем ожидалось изначально, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, изначально 19-летний испанец должен был пропустить от 4 до 6 недель из-за повреждения двуглавой мышцы левого бедра. Сообщается, что форвард посетил физиотерапевта, который ранее работал с Криштиану Роналду. Специалист заключил, что Фати может вернуться на поле через 3 недели.

В сезоне-2021/22 Фати провел 8 матчей за «Барселону», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211110/1001711150/lesion-ansu-fati-grave-esperado.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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