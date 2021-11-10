Травма Фати оказалась менее серьезной, футболист может вернуться на поле через 3 недели

Травма нападающего «Барселоны» Ансу Фати оказалась менее серьезной, чем ожидалось изначально, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, изначально 19-летний испанец должен был пропустить от 4 до 6 недель из-за повреждения двуглавой мышцы левого бедра. Сообщается, что форвард посетил физиотерапевта, который ранее работал с Криштиану Роналду. Специалист заключил, что Фати может вернуться на поле через 3 недели.

В сезоне-2021/22 Фати провел 8 матчей за «Барселону», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.