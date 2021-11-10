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Каземиру считает, что Бензема заслужил получить «Золотой мяч»

14:26
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Полузащитник «Реала» Каземиру считает, что его одноклубник Карим Бензема заслужил получить награду лучшему игроку года «Золотой мяч».

«Для меня честь играть в одной команде с Бензема, я желаю Кариму выиграть «Золотой мяч», он заслуживает эту награду», — приводит Marca слова Каземиру.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже (Франция).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/09/618a8a69268e3e2c6d8b45f7.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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