Каземиру считает, что Бензема заслужил получить «Золотой мяч»
14:26
Полузащитник «Реала» Каземиру считает, что его одноклубник Карим Бензема заслужил получить награду лучшему игроку года «Золотой мяч».
«Для меня честь играть в одной команде с Бензема, я желаю Кариму выиграть «Золотой мяч», он заслуживает эту награду», — приводит Marca слова Каземиру.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже (Франция).
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/09/618a8a69268e3e2c6d8b45f7.html
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