Хави может повлиять на возвращение Месси в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году, сообщает Marca.

По сведениям источника, несмотря на испорченные отношения 34-летнего аргентинца и президента каталонцев Жоана Лапорты, на возвращение форварда может повлиять назначение в качестве главного тренера экс-игрока «Барсы» Хави.

Месси покинул «Барселону» летом в качестве свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ». Каталонцы не смогли продлить контракт с форвардом из-за потолка зарплат.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.