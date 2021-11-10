Хави может повлиять на возвращение Месси в «Барселону»
09:24
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году, сообщает Marca.
По сведениям источника, несмотря на испорченные отношения 34-летнего аргентинца и президента каталонцев Жоана Лапорты, на возвращение форварда может повлиять назначение в качестве главного тренера экс-игрока «Барсы» Хави.
Месси покинул «Барселону» летом в качестве свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ». Каталонцы не смогли продлить контракт с форвардом из-за потолка зарплат.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.
После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.
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