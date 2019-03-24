Тони Кроос: "В этом сезоне у "Реала" все пошло не так, как хотелось"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос недоволен текущим сезоном, но считает, что необходимо продолжать усердно работать, информирует AS.

В текущем сезоне "Реал" потерял шансы на завоевание трофеев в Лиге чемпионов и Кубке Испании. В ла лиге "сливочные" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата с 54 очками. Ранее в команду вернулся на пост главного тренера французский специалист Зинедин Зидан.

– Это правда, что в этом сезоне все пошло не так, как хотелось бы. Но после трех невероятных сезонов нормально пройти через то, что мы переживаем сейчас. Теперь все, что мы можем сделать, это продолжать усердно работать. Так что мы можем вернуться, чтобы снова выиграть в следующем сезоне, – цитирует Крооса AS.

Все о чемпионате Испании – здесь