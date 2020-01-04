Тодибо согласился перейти в «Милан»

Представители «Милана» провели встречу с защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо, на которой были согласованы личные условия контракта игрока. 20-летний француз согласился перейти в итальянский клуб, утверждает Sky Sport Italia.

«Милан» хочет взять Тодибо в аренду до конца текущего сезона с опцией выкупа в размере 20 миллиона евро, а «Барселона» хочет сохранить первоочередной возможный обратный выкуп.

Тодибо в этом сезоне провел за каталонцев только три матча.