Тодибо провел первую тренировку в составе "Барселоны"

Новичок "Барселоны" защитник Жан-Клер Тодибо сегодня принял участие в тренировке команды после официального представления в качестве игрока, сообщает официальный сайт каталонцев.
Напомним, что каталонцы заключили контракт с бывшим игроком "Тулузы" на 4,5 года. На игрока также претендовали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
🤝 Time for @jctodibo to meet some new friends!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 февраля 2019 г.
🔵🔴 #ForçaBarçahttps://t.co/okYdYKee6F
Загрузка...