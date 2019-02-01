Тодибо провел первую тренировку в составе "Барселоны"

Новичок "Барселоны" защитник Жан-Клер Тодибо​ сегодня принял участие в тренировке команды после официального представления в качестве игрока, сообщает официальный сайт каталонцев.

Напомним, что каталонцы заключили контракт с бывшим игроком "Тулузы"​ на 4,5 года. На игрока также претендовали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.