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Тер Штеген признан лучшим игроком матча «Кадис» — «Барселона»

07:11
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
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«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании. Лучшим игроком встречи был признан вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

Немецкий голкипер отыграл всю встречу. На его счету 3 сэйва. Этот матч стал для него первым без пропущенных мячей в этом сезоне.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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