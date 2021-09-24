«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании. Лучшим игроком встречи был признан вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

Немецкий голкипер отыграл всю встречу. На его счету 3 сэйва. Этот матч стал для него первым без пропущенных мячей в этом сезоне.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.