Тер Штеген признан лучшим игроком матча «Кадис» — «Барселона»
07:11
«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании. Лучшим игроком встречи был признан вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген.
Немецкий голкипер отыграл всю встречу. На его счету 3 сэйва. Этот матч стал для него первым без пропущенных мячей в этом сезоне.
Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.
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