Хави не спешит возглавить «Барселону» из-за отношения руководства к Куману

Главный тренер «Аль-Садда» Хави не спешит возглавить «Барселону», сообщает Marca.

По сведениям источника, 41-летний экс-хавбек «Барсы» обеспокоен отношением руководства каталонцев к нынешнему тренеру Роналду Куману. Хави готов согласиться на переговоры только после того, как будет принято решение о будущем голландца. Также семья Хави обосновалась в Катаре и не готова возвращаться в Испанию.

Куман возглавляет «Барселону» с лета 2020 года. Руководство клуба заявило о доверии к тренеру, а сам специалист сказал, что покинет «Барсу» только тогда, когда его слова не будут доходить до игроков.