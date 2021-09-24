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Хави не спешит возглавить «Барселону» из-за отношения руководства к Куману

10:20
Хави. Фото AFP
Хави. Фото AFP
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави не спешит возглавить «Барселону», сообщает Marca.

По сведениям источника, 41-летний экс-хавбек «Барсы» обеспокоен отношением руководства каталонцев к нынешнему тренеру Роналду Куману. Хави готов согласиться на переговоры только после того, как будет принято решение о будущем голландца. Также семья Хави обосновалась в Катаре и не готова возвращаться в Испанию.

Куман возглавляет «Барселону» с лета 2020 года. Руководство клуба заявило о доверии к тренеру, а сам специалист сказал, что покинет «Барсу» только тогда, когда его слова не будут доходить до игроков.

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Сергей Разин все материалы автора

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