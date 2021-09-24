Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону». Видео
04:28
Болельщики «Кадиса» после ничьей с «Барселоной» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании потроллили соперников.
«Где Лео Месси?» — пели фанаты после финального свистка.
Напомним, прошлым летом у Месси закончился контракт с «Барселоной». Он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», подписав контракт по схеме «2+1».
Читайте также
«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю