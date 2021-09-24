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Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону». Видео

04:28
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Болельщики «Кадиса» после ничьей с «Барселоной» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании потроллили соперников.

«Где Лео Месси?» — пели фанаты после финального свистка.

Напомним, прошлым летом у Месси закончился контракт с «Барселоной». Он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», подписав контракт по схеме «2+1».

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Евгений Козинов все материалы автора

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