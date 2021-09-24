Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону». Видео

Болельщики «Кадиса» после ничьей с «Барселоной» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании потроллили соперников.

«Где Лео Месси?» — пели фанаты после финального свистка.

Напомним, прошлым летом у Месси закончился контракт с «Барселоной». Он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», подписав контракт по схеме «2+1».