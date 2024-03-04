Тер Штеген объяснил, почему «Барса» не смогла обыграть «Атлетик»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, почему команда не смогла победить в матче против «Атлетика» (0:0).

«Мы стремились к победе, но не получилось. В Бильбао всегда очень тяжело играть. Соперник пытался прессинговать, но при этом позволял нам играть. Мы справлялись с натиском, но впереди у нас были проблемы», — цитирует игрока Marca.

После 27 туров «Барселона» набрала 58 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.