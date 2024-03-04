Анчелотти попросил Лунина не покидать «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поговорил с голкипером команды Андреем Луниным. Стороны обсудили будущее футболиста.

По данным Don Diario, тренер считает, что вратарь заслуживает получить новый контракт с «Реалом». Он отговаривает Лунина от ухода.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 20 матчах за мадридский гранд. Голкипер пропустил 16 мячей, а в девяти играх сохранил ворота без пропущенных мячей. Действующий контракт 25-летнего вратаря рассчитан до июня 2025 года.