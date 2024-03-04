Анчелотти попросил Лунина не покидать «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поговорил с голкипером команды Андреем Луниным. Стороны обсудили будущее футболиста.
По данным Don Diario, тренер считает, что вратарь заслуживает получить новый контракт с «Реалом». Он отговаривает Лунина от ухода.
В текущем сезоне Лунин принял участие в 20 матчах за мадридский гранд. Голкипер пропустил 16 мячей, а в девяти играх сохранил ворота без пропущенных мячей. Действующий контракт 25-летнего вратаря рассчитан до июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|20
|6
|1
|56-18
|66
|
2
|Барселона
|28
|18
|7
|3
|57-34
|61
|
3
|Жирона
|27
|18
|5
|4
|57-33
|59
|
4
|Атлетико
|27
|17
|4
|6
|54-29
|55
|
5
|Атлетик
|27
|14
|8
|5
|46-26
|50
|
6
|Бетис
|27
|10
|12
|5
|32-28
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|27
|10
|10
|7
|37-29
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|27
|10
|7
|10
|29-29
|37
|
9
|Валенсия
|26
|10
|7
|9
|31-31
|37
|
10
|Осасуна
|27
|10
|6
|11
|31-37
|36
|
11
|Хетафе
|27
|8
|11
|8
|36-41
|35
|
12
|Вильярреал
|27
|8
|8
|11
|43-49
|32
|
13
|Алавес
|27
|7
|8
|12
|25-33
|29
|
14
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23-37
|26
|
17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30-39
|24
|
18
|Кадис
|27
|2
|13
|12
|18-38
|19
|
19
|Гранада
|26
|2
|8
|16
|28-54
|14
|
20
|Альмерия
|27
|0
|9
|18
|25-55
|9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|- : -
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|- : -
|10.03
|23:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|11.03
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Диего Рико
Хетафе
|7
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|21
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|19
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|14
|1
|3
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