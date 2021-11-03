Тренер «Барселоны» оценил игру команды в матче с киевским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан подвел итоги матча 4-го тура Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).

«Большая победа, команда хорошо сыграла. Действовали спокойно и терпеливо. Во втором тайме заиграли шире и использовали фланги для создания моментов. Это стало ключом к нашему успеху.

Такой игрок, как Фати, помогает всем делать работу лучше. Очень важно, чтобы у него сохранялось это голевое чутье», — цитирует Бархуана пресс-служба УЕФА.

Единственный мяч на 70-й минуте забил Ансу Фати. «Барса» набрала шесть очков и вышла на второе место в группе Е. У «Динамо» одно очко и последняя позиция.