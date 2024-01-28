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Тарханов назвал причины неудач Хави в текущем сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на заявление главного тренера «Барселоны» Хави о том, что он покинет клуб в конце сезона.

«Он еще молодой парень, грамотный. Просто в этом сезоне у него не пошло. Нужно сказать, что в «Барселоне» много молодых ребят у него. Поэтому есть какой-то спад и такая игра у них в сезоне невнятная. Чтобы это исправить нужен подбор игроков, потому что сколько молодежи у него играет. Из-за этого как раз и нестабильность. Они могут играть хорошо, а потом вдруг проиграть», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

На пресс-конференции после игры с «Вильярреалом» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Барселона» с 44 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11488052-tarhanov-nazval-prichiny-neudach-havi-v-nyneshnem-sezone.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Александр Тарханов
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Transfermarkt составил топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учетом инфляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
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 7
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Савио

Жирона

 7
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Вильярреал

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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 14 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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