Тарханов назвал причины неудач Хави в текущем сезоне

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на заявление главного тренера «Барселоны» Хави о том, что он покинет клуб в конце сезона.

«Он еще молодой парень, грамотный. Просто в этом сезоне у него не пошло. Нужно сказать, что в «Барселоне» много молодых ребят у него. Поэтому есть какой-то спад и такая игра у них в сезоне невнятная. Чтобы это исправить нужен подбор игроков, потому что сколько молодежи у него играет. Из-за этого как раз и нестабильность. Они могут играть хорошо, а потом вдруг проиграть», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

На пресс-конференции после игры с «Вильярреалом» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Барселона» с 44 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.