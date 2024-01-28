«Жирона» победила «Сельту» и вернула себе лидерство в ла лиге

«Жирона» на выезде победила «Сельту» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:0. У каталонцев гол на 20-й минуте забил Кристиан Португес.

«Жирона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 14 матчей — 11 побед и 3 ничьих.

Команда набрала 55 очков и, опередив «Реал» (54), вернула себе лидерство в ла лиге. У мадридцев остается один матч в запасе.

«Сельта» с 17 очками занимает 16-е место в таблице ла лиги.