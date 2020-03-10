Сусо: «Я приехал в Севилью, чтобы остаться здесь»

Форвард «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», рассказал о выступлении за испанский клуб.

— Я приехал сюда, чтобы остаться, — приводит слова Сусо Marca. — В сегда есть время обсудить это летом.

Сейчас самое важное — это достичь нашей цели выйти в Лигу чемпионов и преуспеть в Лиге Европы.

26-летний испанец перешел в «Севилью» зимой 2020 года. В текущем сезоне Сусо провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.