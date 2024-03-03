Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Судейство

3 марта, 02:25

«Валенсия» — «Реал»: судья правильно не засчитал победный гол Беллингема

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

После матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (2:2) на поле, а затем и в СМИ разгорелся очередной судейский скандал с обвинениями в адрес судьи Хесуса Хиля Мансано, которого обвинили в «краже» победного гола у Джуда Беллингема.

В эпизоде на 90+9-й минуте (было добавлено семь) судья разрешил Луке Модричу выполнить угловой удар, подождал, пока мяч выйдет за пределы штрафной площади и дал финальный свисток, завершив игру. Хиль Мансано заранее поднес свисток ко рту и ждал, пока завершатся действия в штрафной. Возможно, он на секунду запоздал, из-за чего затем и возникли протесты и скандал.

Дело в том, что свисток прозвучал ровно в тот момент, когда с правого фланга был сделан навес и мяч уже оторвался от ноги пробившего по нему футболиста «Реала». А еще через две секунды Беллингем отправил его в ворота.

Разгоряченные игроки мадридской команды, а затем и их многочисленные болельщики по всему миру, решили, что «Королевский клуб» «убили», не дали ему победить. Но, во-первых, гол был забит уже после финального свистка — после прекращения матча. И его невозможно засчитать. Во-вторых, судья имел право так поступить — дождаться результата развития событий в штрафной после подачи углового и, когда мяч ее покинул, прекратить игру. Понятно, что с этим были и будут много несогласных, но это так.

Карло Анчелотти после игры сетовал на удаление Беллингема, который после незасчитанного гола спорил с Хилем Мансано. Тренер уверяет, что футболист не оскорблял судью, а только говорил, что гол забит правильно, а свисток был дан, когда мяч уже летел в воздухе. При этом испанские СМИ пишут, что Беллингем действительно использовал английское слово, начинающееся на букву «f», но оно не относилось к судье.

Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 мар, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Реал
Джуд Беллингем (справа) спорит с&nbsp;судьей Хесусом Хилем Мансано. Дикий скандал в Испании. Судья оставил «Реал» без победного гола и удалил его автора Беллингема

19
7
Читайте также
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал судейский скандал в конце матча с «Валенсией»

Стало известно, за что судья удалил Беллингема после завершения матча «Валенсия» — «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 19 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости