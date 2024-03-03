«Валенсия» — «Реал»: судья правильно не засчитал победный гол Беллингема

После матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (2:2) на поле, а затем и в СМИ разгорелся очередной судейский скандал с обвинениями в адрес судьи Хесуса Хиля Мансано, которого обвинили в «краже» победного гола у Джуда Беллингема.

В эпизоде на 90+9-й минуте (было добавлено семь) судья разрешил Луке Модричу выполнить угловой удар, подождал, пока мяч выйдет за пределы штрафной площади и дал финальный свисток, завершив игру. Хиль Мансано заранее поднес свисток ко рту и ждал, пока завершатся действия в штрафной. Возможно, он на секунду запоздал, из-за чего затем и возникли протесты и скандал.

Дело в том, что свисток прозвучал ровно в тот момент, когда с правого фланга был сделан навес и мяч уже оторвался от ноги пробившего по нему футболиста «Реала». А еще через две секунды Беллингем отправил его в ворота.

Разгоряченные игроки мадридской команды, а затем и их многочисленные болельщики по всему миру, решили, что «Королевский клуб» «убили», не дали ему победить. Но, во-первых, гол был забит уже после финального свистка — после прекращения матча. И его невозможно засчитать. Во-вторых, судья имел право так поступить — дождаться результата развития событий в штрафной после подачи углового и, когда мяч ее покинул, прекратить игру. Понятно, что с этим были и будут много несогласных, но это так.

Карло Анчелотти после игры сетовал на удаление Беллингема, который после незасчитанного гола спорил с Хилем Мансано. Тренер уверяет, что футболист не оскорблял судью, а только говорил, что гол забит правильно, а свисток был дан, когда мяч уже летел в воздухе. При этом испанские СМИ пишут, что Беллингем действительно использовал английское слово, начинающееся на букву «f», но оно не относилось к судье.