Араухо поддержал Хави после поражения «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение каталонцев в домашнем матче 22-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (3:5).

24 января «сине-гранатовые» вылетели из Кубка Испании, уступив в матче 1/4 финала «Атлетику» из Бильбао (2:4 ДВ).

«Это психологический удар, но нам нужно быть сконцентрированными на игре и быть более внимательными в каждой ситуации. Мы верим в Хави, он — наш тренер. С тех пор как он пришел, он многое дал команде. «Барса» прибавляла с каждым сезоном. Мы только что выиграли ла лигу и Суперкубок — два титула, о которых не забываем. Сейчас «Барселона» — это почти та же команда, что выигрывала трофеи, и только несколько игроков присоединились. Команде нужно время и поддержка, чтобы вместе через это пройти», — приводит слова игрока сборной Уругвая Marca.

На пресс-конференции после игры с «Вильярреалом» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Барселона» с 44 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.