Стала известна зарплата "японского Месси" в "Реале"

Стала известна зарплата новичка "Реала" Такэфусы Кубо. Как сообщает AS, 18-летний японец будет получать в мадридском клубе 2 миллиона евро в год без учета вычета налогов. С вычетом зарплата составит порядка 1,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что Кубо будет выступать за дубль мадридцев "Кастилью". При этом его зарплата существенно выше средней зарплаты дублеров (130 тысяч евро в год).

Кубо перешел в "Реал" из "Токио" в начале июня. С 2011 по 2015 год он играл за юношеские команды "Барселоны".

В сезоне-2019 он успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча. 9 июня он дебютировал в составе сборной Японии в товарищеском матче с Сальвадором (2:0).