Стал известен характер травмы Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Арсена Захаряна. Российский полузащитник получил травму в первом тайме домашнего матча с «Райо Вальекано» в 22-м туре ла лиги.

«Арсена Захаряна пришлось заменить по ходу первого тайма из-за растяжения левой лодыжки. Будет ли дополнительное обследование? В ближайшие дни следите за новостями на официальных ресурсах клуба», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.