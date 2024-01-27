Захарян заменен из-за травмы в первом тайме матча «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму в первом тайме домашнего матча с «Райо Вальекано» в 22-м туре ла лиги.

Из-за повреждения голеностопа хавбек не смог продолжить игру и был заменен на 29-й минуте.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.