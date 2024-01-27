Легенда «Реал Сосьедад» Прието: «Хотелось бы увидеть Карпина тренером в ла лиге»

Бывший футболист «Реал Сосьедад» Хаби Прието вспомнил, как играл с Валерием Карпиным в испанском клубе.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму. Не знаю даже с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в ла лиге. Хотелось бы посмотреть его в качестве тренера клуба ла лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению», — приводит слова Прието Sport24.

Прието выступал за «Реал Сосьедад» в 2003-2018 годах, Карпин был игроком команды в 1994-1996 и 2002-2005 годах.