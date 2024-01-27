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Сегодня, 16:53

Легенда «Реал Сосьедад» Прието: «Хотелось бы увидеть Карпина тренером в ла лиге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Реал Сосьедад» Хаби Прието вспомнил, как играл с Валерием Карпиным в испанском клубе.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму. Не знаю даже с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в ла лиге. Хотелось бы посмотреть его в качестве тренера клуба ла лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению», — приводит слова Прието Sport24.

Прието выступал за «Реал Сосьедад» в 2003-2018 годах, Карпин был игроком команды в 1994-1996 и 2002-2005 годах.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
ФК Реал Сосьедад
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Захарян заменен из-за травмы в первом тайме матча «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

Стал известен характер травмы Захаряна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
Результаты / календарь
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38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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