«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Захарян получил травму в первом тайме

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел в стартовом составе, но получил травму в первом тайме и был заменен на 29-й минуте.

У «Реал Сосьедад» прервалась серия из трех побед подряд во всех турнирах. С 36 очками команда Иманола Альгуасиля занимает шестое место в ла лиге.

«Райо Вальекано» (24) идет 13-м в турнирной таблице.