Спортивный директор «Барселоны» хочет видеть Дибалу в команде

Пауло Дибала может стать игроком «Барселоны» летом 2022 года

«Барселона» заинтересована в покупке форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, игрока хочет видеть в каталонском клубе спортивный директор Матеу Алемани.

Отмечается, что контракт 28-летнего аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Агенты игрока пока не смогли договориться с туринцами о продлении соглашения.