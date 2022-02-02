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Сегодня, 18:45

Спортивный директор «Барселоны» хочет видеть Дибалу в команде

Пауло Дибала может стать игроком «Барселоны» летом 2022 года
Виктория Кравченко

«Барселона» заинтересована в покупке форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, игрока хочет видеть в каталонском клубе спортивный директор Матеу Алемани.

Отмечается, что контракт 28-летнего аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Агенты игрока пока не смогли договориться с туринцами о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Пауло Дибала
ФК Барселона
ФК Ювентус
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