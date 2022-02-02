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Сегодня, 19:51

Анчелотти высказался о возможном участии Бензема в матче «Реала» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Анчелотти заявил, что Бензема не будет участвовать в первом матче «Реала» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Виктория Кравченко

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о возможном участии нападающего Карима Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».

«Мы не хотим им рисковать, это не финал Лиги чемпионов. Рецидива его повреждения мы не хотим. Он об этом знает. Если он будет чувствовать себя не очень хорошо, он не будет играть. Но мы пока не думаем об этой встрече», — цитирует Анчелотти Marca.

34-летний футболист получил травму в матче 22-го тура ла лиги против «Эльче». На данный момент он восстанавливается после повреждения.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 марта. Начало — в 23.00 (мск).
Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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