Анчелотти высказался о возможном участии Бензема в матче «Реала» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Анчелотти заявил, что Бензема не будет участвовать в первом матче «Реала» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о возможном участии нападающего Карима Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».

«Мы не хотим им рисковать, это не финал Лиги чемпионов. Рецидива его повреждения мы не хотим. Он об этом знает. Если он будет чувствовать себя не очень хорошо, он не будет играть. Но мы пока не думаем об этой встрече», — цитирует Анчелотти Marca.

34-летний футболист получил травму в матче 22-го тура ла лиги против «Эльче». На данный момент он восстанавливается после повреждения.