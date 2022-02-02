Анчелотти высказался по поводу предупреждения УЕФА о его лицензии

Анчелотти рассказал, что уже сдал экзамены для продления лицензии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о требованиях УЕФА сдать его экзамены для продления тренерской лицензии.

«Стараюсь уважать законы. Думаю, произошло недопонимание. Лицензия истекла, но испанская федерация помогла мне, и я прошел курсы в октябре. Проблема — в коммуникации. Должен поблагодарить испанскую федерацию за организацию этого курса», — цитирует Анчелотти Marca.

Сообщалось, что срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. УЕФА сделал тренеру предупреждение. 62-летний Анчелотти ранее также тренировал «Реджану», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».