Соперники Лапорты поздравили его с победой на выборах президента «Барселоны»

Антони Фрейша и Виктор Фонт, соперники новоизбранного президента «Барселоны» Жоана Лапорты, поздравили его с победой на выборах, сообщает официальный сайт клуба. Они сделали это еще до того, как были оглашены официальные результаты выборов.

«Я хочу поздравить Лапорту с этой победой, которая не оставляет места для дискуссий, — сказал Фрейша. — Теперь мы должны поддержать нашего президента. Такая высокая явка делает его победу легитимной».

58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Победитель выборов обещал, что в случае успеха убедит Лионеля Месси, чей контракт истекает в 2021 году, остаться в команде.

Предыдущим президентом «Барсы» был Жозеп Мария Бартомеу (2014-2020). Он подал в отставку в октябре 2020 года. При Лапорте «Барса» четырежды выиграла чемпионат Испании, два раза — Лигу чемпионов, а также стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.