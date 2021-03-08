Лапорта избран президентом «Барселоны»
Победителем выборов президента «Барселоны» стал Жоан Лапорта. Он будет занимать эту должность в ближайшие шесть лет. Он набрал 54,28 процента голосов.
Второе место занял Виктор Фонт (29,99). На третьей позиции Антони Фрейша (8,58). 58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Победитель выборов обещал, что в случае успеха убедит Лионеля Месси, чей контракт истекает в 2021 году, остаться в команде.
? 2021 ELECTION ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021
Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je
Предыдущим президентом «Барсы» был Жозеп Мария Бартомеу (2014-2020). Он подал в отставку в октябре 2020 года. Экс-президент был задержан 1 марта. Его обвиняли в том, что нанятая им для мониторинга освещения деятельности клуба в социальных сетях аналитическая компания занималась созданием фейк-аккаунтов и распространением в них заведомо недостоверной информации с целью очернить его конкурентов в борьбе за президентский пост и некоторых футболистов клуба. 2 марта его временно отпустили на свободу.
При Лапорте «Барса» четырежды выиграла чемпионат Испании, два раза — Лигу чемпионов, а также стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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