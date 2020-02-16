Смолов — первый русский после Мостового, кому удалось забить «Реалу» в Мадриде в ла лиге
«Реал» принимает дома «Сельту» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. Форвард команды из Виго Федор Смолов отличился на 7-й минуте встречи и стал первым с мая 2003 года российским футболистом, который забил гол в ворота мадридцев на «Сантьягу Бернабеу» в ла лиге.
В последний раз это делал Александр Мостовой, выступавший также за «Сельту» в матче против «Реала» (1:1). В той игре принимал участие нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».
1 — Fedor Smolov es el primer jugador ruso que marca en LaLiga en el Santiago Bernab?u desde Alexander Mostovoi en mayo de 2003, precisamente con el @RCCelta, en un partido donde jug? Zinedine Zidane. Herencia. pic.twitter.com/BV8VulCkzI— OptaJose (@OptaJose) February 16, 2020