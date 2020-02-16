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Смолов — первый русский после Мостового, кому удалось забить «Реалу» в Мадриде в ла лиге

16 февраля 2020, 23:20
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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«Реал» принимает дома «Сельту» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. Форвард команды из Виго Федор Смолов отличился на 7-й минуте встречи и стал первым с мая 2003 года российским футболистом, который забил гол в ворота мадридцев на «Сантьягу Бернабеу» в ла лиге.

В последний раз это делал Александр Мостовой, выступавший также за «Сельту» в матче против «Реала» (1:1). В той игре принимал участие нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».

Реал — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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