«Реал» принимает дома «Сельту» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. Форвард команды из Виго Федор Смолов отличился на 7-й минуте встречи и стал первым с мая 2003 года российским футболистом, который забил гол в ворота мадридцев на «Сантьягу Бернабеу» в ла лиге.

В последний раз это делал Александр Мостовой, выступавший также за «Сельту» в матче против «Реала» (1:1). В той игре принимал участие нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».