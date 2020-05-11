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Смолов приехал на первую тренировку «Сельты» после карантина

12:20
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
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В понедельник футболисты «Сельты» приступили к тренировкам на базе клуба после карантина, сообщает официальный Twitter.

Игроки разбиты на группы по 5-6 человек, занятия проходили с использованием перчаток и масок.

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов попал в третью группу вместе с Оласой, Окаем, Мендесом, Санти Миной и Мурильо.

Ранее предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию в прошлый понедельник, предстоит 14-дневный карантин.

Смолов ответил на вопрос о своем состоянии перед тренировкой

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