Смолов приехал на первую тренировку «Сельты» после карантина
12:20
В понедельник футболисты «Сельты» приступили к тренировкам на базе клуба после карантина, сообщает официальный Twitter.
Игроки разбиты на группы по 5-6 человек, занятия проходили с использованием перчаток и масок.
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов попал в третью группу вместе с Оласой, Окаем, Мендесом, Санти Миной и Мурильо.
Ранее предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию в прошлый понедельник, предстоит 14-дневный карантин.
Смолов ответил на вопрос о своем состоянии перед тренировкой
Los integrantes del tercer turno son Smolov, Olaza, Oka, Brais (en las im?genes), Santi Mina y Murillo. https://t.co/2RS8y9Ky9Q pic.twitter.com/oa6bjkZrAs— Grada de R?o (@gradaderio) May 11, 2020