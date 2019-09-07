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СМИ: Себальос настаивал, чтобы «Реал» не прописывал в арендном соглашении с «Арсеналом» опцию выкупа

22:01
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Этим летом полузащитник полузащитник «Реала» Дани Себальос перешел в «Арсенал» на правах годичной аренды. Однако 23-летний испанец настаивал, чтобы в договоре не была прописана опция выкупа его трансфера, утверждает Marca.

Футболист намерен вернуться в Мадрид через год и вновь бороться за место в основном составе команды.

Себальос в прошлом сезоне провел 34 матча за «Реал» и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за «Бетис».

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