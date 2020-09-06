СМИ: «Реал» не получал предложений по Бэйлу

«Реал» не получал предложений о покупке нападающего Гарета Бэйла, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего валлийца, «Реал» блокировал все предложения о трансфере.

Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Реала», получая 15 миллионов евро за сезон, и не хочет снижать зарплату, в связи с чем другие клубы не хотят его покупать.

В прошлом сезоне валлиец сыграл всего в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. За «Реал» футболист выступает с 2013 года, куда перешел из «Тоттенхэма».