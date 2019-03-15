СМИ: "Реал" готов продать Хамеса за 50 миллионов евро

"Реал" готов продать полузащитника Хамеса Родригеса в летнее трансферное окно. В настоящее время 27-летний колумбиец выступает за "Баварию" на правах аренды - мюнхенский клуб имеет право выкупа игрока за 40 миллионов евро, однако не собирается этого делать.

Как утверждает El Confidencial, "Реал" готов расстаться с Хамесом за 50 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом истекает 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Хамес провел 22 матча за "Баварию", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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