СМИ: Рамос попросил "Реал" отпустить его в Китай

Капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Football Espana со ссылкой на испанские СМИ.

33-летний футболист обратился к руководству мадридского клуба, с просьбой расторгнуть контракт и бесплатно отпустить его в клуб из китайской суперлиги.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, куда перешел из "Севильи". Всего в составе испанской команды он провел 606 матчей, в которых забил 84 мяча. Его действующий контракт истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.