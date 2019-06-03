СМИ: представители "Реала" отправятся в Лондон, чтобы провести переговоры по трансферу Азара

"Реал" ​предпринял очередной шаг к осуществлению трансфера нападающего "Челси" Эдена Азара.

По информации Goal, мадридский клуб отправил в Лондон своего представиля, чтобы тот провел переговоры с директором синих Мариной Грановской.

Руководство "Реала" надеется завершить многомесячные переговоры как можно скорее, так как хочет официально объявить о трансфере Азара на этой неделе. Ранее в Мадриде считали, что бельгийца смогут презентовать 3 июня.

Сообщается, что стороны не могут сойтись в цене за форварда. "Челси" хочет получить 130 миллионов, "Реал" предлагает 100 миллионов. Близкий к ситуации источник считает, что клубы могут заключить сделку на сумму в 120 миллионов.

В сезоне-2018/19 Эден Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.