СМИ: Облак продлит контракт с "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак планирует продлить контракт с клубом. Как утверждает Daily Mail, новое соглашение с 26-летним словенцем будет рассчитано до 2022 года.

Заработная плата Облака составит 10 миллионов фунтов стерлингов в год. Отступные за словенца возрастут до 174 миллионов фунтов стерлингов.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Облак провел 32 матча за "Атлетико" и пропустил 25 голов.

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