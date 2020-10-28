СМИ: Месси может остаться в «Барселоне» после ухода Бартомеу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продлить контракт с каталонским клубом, утверждает Daily Telegraph. После отставки президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу появилась вероятность, что аргентинский футболист передумает уходить из «Барсы».

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел шесть матчей за каталонцев, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Месси играет за «Барсу» с 2003-го. Вместе с каталонской командой 33-летний Месси завоевал 34 трофея. Минувшим летом Месси собирался сменить обстановку, но решил остаться в Каталонии.