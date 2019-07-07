СМИ: Гризманн собирается выкупить свой контракт у "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн собирается лично выкупить свой контракт у мадридского клуба за 120 миллионов евро, инфомирует Mundo Deportivo. По данным издания, 28-летний форвард уже уведомил руководство о своих намерениях через адвокатов.

Таким образом, игрок может не выполнять требование мадридского клуба появиться в воскресенье, 7 июля, на тренировочной базе и начать предсезонную подготовку с партнерами по команде, так как после уведомления у него есть на это юридическое право.

Ранее "Атлетико" выступил с жестким заявлением и в отнолении Гризманна и "Барселоны" и потребовал от футболиста прибыть в расположение клуба 7 июля для начала подготовки к новому сезону.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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