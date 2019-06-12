СМИ: "Барселона" интересуется Оярсабалем

Нападающий "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль привлек внимание главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

По информации Diario Sport, 55-летний специалист заявил руководству клуба, что у Оярсабаля очень многообещающее будущее. Вальверде отметил напор, скорость и техническую одаренность форварда. К игроку также проявляет интерес мадридский "Атлетико".

В прошлом году "Сосьедад" продлил контракт с 22-летним испанцем до 2024 года, прописав в соглашении отступные в размере 70 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Микель Оярсабаль провел 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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