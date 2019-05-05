Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в Испанию в это межсезонье.

Руководство "МЮ" предложило 31-летнему хавбеку однолетний контракт с возможность продления еще на сезон, но Мата не уверен, что ему стоит оставаться на "Олд Траффорд" из-за дефицита игрового времени, утверждает Mirror.

По информации источника, в услугах игрока заинтересован "Атлетик", который предложил испанцу соглашение сроком на два года.

В текущем сезоне на счету Хуана Маты за "МЮ" 31 матч во всех турнирах, 6 голов и 4 результативные передачи.