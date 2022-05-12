Симеоне прокомментировал победу над «Эльче»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Эльче» в 36-м туре чемпионата Испании. Команда гарантировала участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Прежде всего я рад за футболистов, которые играли нерегулярно, из-за Лиги чемпионов, в которой мы выступали очень хорошо, и чемпионата, в которой нам не хватало последовательности. Мы достигли цели. Это результат нашей работы и то, чего мы заслужили», — цитирует Football Espana Симеоне.

За 2 тура до конца сезона-2021/22 «Атлетико» занимает 3-е место, имея 67 очков, а у идущего пятым «Бетиса» 61 очко. Таким образом, «матрасники» не опустятся ниже четвертой строчки.