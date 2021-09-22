Алейш Видаль получил серьезную травму в матче с «Бетисом» из-за картонных щитков

Полузащитник «Эспаньола» Алейш Видаль получил травму в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:2).

Экс-игрок «Барселоны» получил резаную рану большеберцовой кости. Скорее всего, это произошло из-за того, что Видаль носит картонные щитки.

Видаль выступает за «Эспаньол» с лета 2021 года. На его счету 3 матча в чемпионате Испании, в которых забил один гол.