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Алейш Видаль получил серьезную травму в матче с «Бетисом» из-за картонных щитков

13:37
Алейш Видаль получил травму в матче с «Бетисом». Фото Footyheadlines
Алейш Видаль получил травму в матче с «Бетисом». Фото Footyheadlines
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Полузащитник «Эспаньола» Алейш Видаль получил травму в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:2).

Экс-игрок «Барселоны» получил резаную рану большеберцовой кости. Скорее всего, это произошло из-за того, что Видаль носит картонные щитки.

Видаль выступает за «Эспаньол» с лета 2021 года. На его счету 3 матча в чемпионате Испании, в которых забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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