Симеоне о ничьей с «Вильярреалом»: «Это была одна из лучших игр «Атлетико» за последнее время»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2).

«Я доволен тем, что мы не проиграли. Я думаю, что мы делали все хорошо, особенно в первом тайме. Я думаю, это была одна из лучших наших игр за последнее время. Мы показали хороший прессинг, в первом тайме мы смогли бы выйти вперед, если бы не Рульи. Во втором тайме, когда мы пропустили второй гол, появилась грусть, потому что мы проигрывали, когда могли выиграть», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 3 очками — на 11-й строчке.